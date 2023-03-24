Alanya’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 kişi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, “hırsızlık” suçundan toplam 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. isimli şahıslar ile “6136 sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan toplam 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. isimli şahıs yakalandı. Şahıslar, haklarında gerekli işlemlerin yapılması için Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilip, oradan da cezaevine teslim edildi.