Alanya’da kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Mehmet Y. idaresindeki 07 BAZ 973 plakalı minibüs, Demirtaş Mahallesi yönüne dönmek isteyen Mehmet I.’nın kullandığı 07 BBK 081 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Mehmet Y. yolcu Halil Ç., Ümit K. ile kamyonet sürücüsü Mehmet I. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.