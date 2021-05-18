banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması
BTC Turk'ten açıklama geldi! 'Şifreleriniz güvende'
BTC Turk'ten açıklama geldi! 'Şifreleriniz güvende'

Alanya’da kaçak tütün operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda 10 kilogram kaçak tütün, 30 bin 880 adeti kaçak tütünle doldurulmuş toplam 130 bin 800 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 18.05.2021, 12:10
Alanya’da kaçak tütün operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda 10 kilogram kaçak tütün, 30 bin 880 adeti kaçak tütünle doldurulmuş toplam 130 bin 800 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri Hacet Mahallesi’ndeki iş yeri ve Güllerpınarı Mahallesi’ndeki evden piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, 10 kilogram kaçak tütün, kaçak tütünle doldurulmuş 30 bin 880 adet makaron, 100 bin adet boş makaron, 195 adet boş tütün paketi, kompresör, 3 sigara sarma makinesi, 2 elektronik sigara ve 20 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili F.Z.C. ve F.R.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyette getirildikten sonra haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etmekten işlem yapılan F.Z.C. savcılık talimatıyla serbest kalırken, F.R.C. ise adliyeye sevk edildi.
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu