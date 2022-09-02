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Alanya’da jandarmanın durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
Antalya’nın Alanya ilçesinde kimlik kontrolünde durdurulan bir araç içerisindeki 4 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 02.09.2022, 15:01
Antalya’nın Alanya ilçesinde kimlik kontrolünde durdurulan bir araç içerisindeki 4 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpekle birlikte, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktası’nda uygulama gerçekleştirdi. Durdurulan bir araçta yapılan kimlik kontrolünde, araç sürücüsü Ş.B.T. ve araçta yolcu olarak bulunan M.A.İ., B.Ö. ve G.K. isimli şahısların şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan aramada; 4 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 30 extacy hap ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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