Alanya’da jandarmadan kumar operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde ruhsatsız işletilen bir kıraathaneye baskın yapan jandarma ekipleri, 6 kişinin kumar oynandığını tespit etti.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Süleymanlar mahallesinde S.A. isimli şahsın ruhsatsız işlettiği kıraathanede, Merkez Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince denetleme yapıldı. Yapılan kontrolde; S.A., A.Z., M.Y., H.K., S.D. ve N.D. isimli şahısların kumar oynadıkları tespit edilerek kumar masasında 5 bin 510 lira nakit para ve iskambil kağıtları ele geçirildi.