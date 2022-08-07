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Alanya’da jandarmadan kumar operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde ruhsatsız işletilen bir kıraathaneye baskın yapan jandarma ekipleri, 6 kişinin kumar oynandığını tespit etti.

Asayiş 07.08.2022, 12:55
Alanya’da jandarmadan kumar operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde ruhsatsız işletilen bir kıraathaneye baskın yapan jandarma ekipleri, 6 kişinin kumar oynandığını tespit etti.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Süleymanlar mahallesinde S.A. isimli şahsın ruhsatsız işlettiği kıraathanede, Merkez Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince denetleme yapıldı. Yapılan kontrolde; S.A., A.Z., M.Y., H.K., S.D. ve N.D. isimli şahısların kumar oynadıkları tespit edilerek kumar masasında 5 bin 510 lira nakit para ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

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