Alanya’da Hollandalı şahıs 13 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 13 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINAN 68 YAŞINDAKİ HOLLANDA UYRUKLU ŞAHIS TUTUKLANDI.
Antalya’nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 68 yaşındaki Hollanda uyruklu şahıs tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde saat 21.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Hollanda uyruklu A.V.D. (68) asansörde karşılaştığı A.G.Y.’yi (13) darp ederek cinsel istismarda bulundu. Asansörden inan A.G.Y. ağlayarak durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine ailesi polis merkezine giderek A.V.D.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri A.V.D.’yi adresinde gözaltına aldı. Cumhuriyet Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hollandalı şahıs sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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