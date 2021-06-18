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Alanya’da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Asayiş 18.06.2021, 12:19
Alanya’da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Alanya’nın Dim Alacami Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Osman Kozak (44) idaresindeki 45 HB 4587 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde sürücü Kozak’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, araçta bulunan Mustafa E. (52) ise kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralı Mustafa E. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Mustafa E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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