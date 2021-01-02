Alanya’da fenalaşan Rus turist yaşamını yitirdi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla beraber yürüyüş yaptığı sırada aniden fenalaşan 60 yaşındaki Rus erkek turist, hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Asmaca Mahallesi Kızılalan mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber ormanlık alanda yürüyüş yapan Rus uyruklu Mikahil Bunyansky (60), henüz bilinmeyen nedenle ani fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Bunyansky’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunyansky’in cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İnceleme esnasında kan örnekleri alınan Rus turiste korona virüs testi de yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.