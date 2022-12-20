Alanya’da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde 53 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar denizde bir kişiye ait ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler deniz yüzeyindeki bir erkeğe ait olan cansız bedeni karaya çıkarttı. Yapılan incelemelerde cesedin 53 yaşındaki Durali Tokcan’a ait olduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından Tokcan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.