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Alanya’da çıkan yangın yerleşim yerlerin sıçramadan söndürüldü
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN BİR NOKTADA ÇIKAN ÇALI YANGINI PANİĞE NEDEN OLURKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 20.08.2020, 13:35
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Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan çalı yangını paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Gümüşler Caddesi’ndeki civarından çok sayıda evlerin bulunduğu çalılık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 2 itfaiye aracı ve ekipler yangını müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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