Alanya’da çaldığı otomobilleri parçalayarak satan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çaldığı iki otomobilin birini parçalayıp sattığı tespit edilen şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Alanya’da farklı zamanlarda iki ayrı otomobilin çalındığı ihbarının üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızlık şüphelisinin Ü.E. (31) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi Obagöl Mahallesi’nde bir araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında jandarma ekipleri şüphelinin çaldığı araçların parçalanması için sanayide bir esnafa sattığı daha sonra o aracın parçalarını 3 kişiye sattığı belirlendi. Otomobil parçalarını satın alan kişiler hakkında ise adli işlem başlatıldı.