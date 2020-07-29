Alanya’da büyükbaş hayvanların zehirlenerek telef edildiği iddiası
ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİ KIRSALINDAKİ MERA ALANINDA OTLANAN 3 BÜYÜKBAŞ HAYVAN, KİMLİĞİ HENÜZ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLERCE ZEHİRLENEREK TELEF EDİLDİ.
Antalya’nın Alanya ilçesi kırsalındaki mera alanında otlanan 3 büyükbaş hayvan, kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek telef edildi.
Alacami Mahallesi’ndeki Baş Yayla’da meydana gelen olayda, Mustafa Özer, Emine Karaca, Hasan Üye mera alanına otlanması bıraktığı 3 büyükbaş hayvanın sabah saatlerinde geldiğinde telef edilmiş halde buldu. Zehirlenerek öldüğü anlaşılsan büyükbaş hayvanların sahipleri durumu jandarmaya bildirerek suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri, kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
“Bunu yapan insan olamaz”
Duruma tepki gösteren Alacami Mahallesi Muhtarı Kerim Tekin, şüphelilerin bir an önce bulunmasını gerektiğini söyledi. Tekin, “Bunu yapan insan olamaz. Vatandaşlarımızın 3 büyükbaş hayvanı zehirlenerek öldürmüştür. Bayram öncesi böyle bir olayın olması gerçekten üzücü ve canice bir davranış. Bu masum hayvanlardan ne istediler ben anlamış değilim, inşallah bu kişi bir an önce bulunur ve gereken cezayı alır” dedi.
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