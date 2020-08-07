Alanya’da aralıksız maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERDİĞİ GENELGE KAPSAMINDA ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNİN KAYMAKAMI DR. FATİH ÜRKMEZER İLE BELEDİYE BAŞKANI ADEM MURAT YÜCEL’İN KATILIMIYLA MASKE, SOSYAL MESAFE VE HİJYEN DENETİMİ YAPILDI.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Antalya’nın Alanya ilçesinin Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ile Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in katılımıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.
“Koronavirüs Denetimleri” başlıklı genelge kapsamında tüm ülkede olduğu gibi Alanya genelinde de titiz bir denetim çalışması yapıldı. İlçe merkezinde Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tarafından başlatılan denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve zabıta ekipleri de eşlik etti. Atatürk Caddesi başta olmak üzere ilçenin işlek cadde ve sokaklarındaki tüm iş kollarına ait dükkanlara tek tek gezen Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında incelemeler bulundu. Kaymakam Ürkmezer denetimler sırasında kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, özellikle maske konusunda esnafı uyarılarda bulunarak korona virüse karşı bilgililerin bulunduğu broşürler dağıttı.
Sabah saatlerinde başlayan denetimler aralıksız sürerken diğer yandan jandarma ile polis ekipleri ilçenin farklı noktalarında korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları, taksi ve diğer araçlara yönelik maske uygulama yaptı.
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