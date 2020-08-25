Alanya’da aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü öldü
ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.
Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Alanya’nın kırsalında bulunan Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Gödüre Yaylası istikametine seyir halinde olan Durmuş Şahiner (23) idaresindeki 07 E 0328 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yolun sol tarafında bulunan uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taklalar atarak ters duran araçtaki sürücü Şahiner’in ekipler tarafından yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahiner’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Şahiner’in cenazesi bugün Şıhlar Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
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