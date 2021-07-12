Alanya’da apart otel alev alev yandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apart otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Çatıda başlayan ve kısa sürede tüm çatıyı kaplayan alevler sebebiyle sadece yerli turistlerin bulunduğu otel boşaltılırken, yangın bir saatlik çalışmayla söndürülebildi.

Yangın, Kızlarpınarı Mahallesi’nde bir apart otelde saat 19.30 sıralarında başladı. Çatıda bulunan çamaşırhane bölümünde çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Otelde bulunan yerli turistler tahliye edilirken, alevlerden çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alınabilen yangında yaralanan olmadı.

Görgü tanıkları biranda insanların sokağa fırlamaya başladığını belirterek, "Yangın var diye insanlar sokağa fırladı. Alevler çok hızlı yükseldi. Klimaların gazları patladı korktuk. İtfaiye hızla müdahale etti, çok şükür kimse yaralanmadı" dedi.