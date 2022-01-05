Alanya’da ak sakallı dede, mutfak tüpü ve bıçakla yıkıma engel olmak istedi

Antalya’nın Alanya İlçesinde üniversiteye ait spor ve sağlık tesisleri yapılacak alanda bulunan kaçak yapıların yıkımı sırasında ak sakallı bir dede, 1 katlı evinin çatısına çıkarak ekiplere zor anlar yaşattı. Mutfak tüpü ve elinde bıçakla ekiplerin karşısına çıkan yaşlı dedeyi polisler ikna etmekte güçlük çekti.

“Mutfak tüpünü ateşe verdi”

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından Cikcilli Mahallesinde yapımı düşünülen 875 dönüm alan üzerine toplam 85 bin 500 metrekare taban oturumu ve 267 bin 750 metrekare kapalı alana sahip olacak olan sağlık ve spor tesisleri alanında kaçak yapıların yıkımına başlandı. Üniversite tarafından ormandan kiralanan alanda evi bulunan 65 yaşındaki Ali İhsan Yüksel, yıkım ekiplerine zor anlar yaşattı. Yüksel, komando beresini takıp kamuflaj paltosunu giyerek ölmeye ve savaşa hazır olduğunu söyledi. Mahkeme kararı ile olay yerine giden ekiplerin tüm girişimlerine rağmen ak sakallı dede evini terk etmeyince, polisler müdahale etmek zorunda kaldı. 1 katlı evin terasına çıkan dede, yanına aldığı mutfak tüpünü ateşe verdi ve elindeki bıçakla polislere yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

“Devreye emniyet müdür yardımcısı girdi”

Devreye giren Alanya Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Usta, yaşlı adamla konuşarak, mutfak tüpünü söndürmesi konusunda ikna etti. O esnada terasa çıkan çevik kuvvet ekiplerini fark eden yaşlı adam, elinde bulunan ekmek bıçağını boğazına dayadı ve terası boşaltmamaları halinde kendisine zarar vereceğini söyledi. Emniyet amiri bir kez daha devreye girerek yaşlı adamla konuşmaya başladı. O esnada evin arka tarafından terasa çıkan iki polis, yaşlı adamın arkasından yaklaşarak etkisiz hale getirdiler. Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Usta, yaşlı adamın yanına giderek kendisine sarıldı ve sakinleştirdi.

Bölgede bulunan yıkım ekipleri ise ilk olarak evin içinde bulunan eşyaları dışarı çıkarttı ve yıkım işlemi başlatıldı. Yıkım sırasında yaşlı adamın evinin bahçesine eşi ve kendisine ait iki mezar yaptırdığı gözlendi.