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Alanya’da 62 yaşındaki kadın iple asılı halde ölü bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesinde 62 yaşındaki kadın, boynundan iple asılı vaziyette ölü bulundu.
Asayiş 31.12.2020, 17:22
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Antalya’nın Alanya ilçesinde 62 yaşındaki kadın, boynundan iple asılı vaziyette ölü bulundu.Olay, saat 05.00 sıralarında Alanya’nın Dereköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen eltisi, A.Ç (62) isimli kadını komşunun kapısına boynundan iple asılı vaziyette buldu. Bunun üzerine elti durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde A.Ç’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerine durulan kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşma başlatıldı.
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