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Alanya’da 3 motosiklet hırsızlığına karışan şüpheli yakalandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda park halinde bırakılan 3 motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
Asayiş 31.12.2020, 17:06
Antalya’nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda park halinde bırakılan 3 motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.Alanya’da farklı mahallelerde park halinde olan 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Saray Karakolu ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin M.B. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli M.B.’yi çalıntı motosikletle gezdiği esnada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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