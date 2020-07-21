Alanya’da 2 kıraathaneye kumar baskını
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE POLİSİN 2 AYRI KIRAATHANEYE DÜZENLEDİĞİ BASKINDA KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 10 KİŞİYE 'KUMAR OYNAMAK', 'EMRE AYKIRI DAVRANMAK' SUÇLARINDAN TOPLAM 31 BİN 500 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.
Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin 2 kıraathaneye düzenlediği baskında kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ’kumar oynamak’ve ’emre aykırı davranmak’ suçlarından toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cikcilli Mahallesi’ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kıraathaneye dün saat 20.30 sıralarında baskın düzenledi. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan baskında 4 kişi kumar oynarken yakalandı. Baskında kumardan elde edildiği öğrenilen 400 TL ile çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun pulu ele geçirildi.
Bir kıraathaneye daha baskın düzenlendi
Ekipler soruşturma kapsamında saat 01.30 sıralarında aynı mahalledeki farklı bir kıraathaneye daha baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda kumardan elde edilen 10 bin TL, 200 dolar, 100 euro, çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun pulu ele geçirildi.
Kumar oynayan kişilere 31 bin 500 TL idari para cezası
Polisin 2 ayrı baskında gözaltına aldığı 10 kişi hakkında ’kumar oynamak’, ’emre aykırı davranmak’ suçlarından adli işlem başlatılırken, ayrıca bu kişilere toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.
|İmsak
|03:52
|Güneş
|05:43
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:38
|Yatsı
|22:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25