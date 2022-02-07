Alanya’da 2 kilo esrar ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 2 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Oba Mahallesi’nde A.P’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alanya KOM Timi, Alanya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin narkotik köpekleri ile birlikte A.P’nin evine yaptığı baskında 2 kilogram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.