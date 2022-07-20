banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!

Alanya’da 1.5 dönüm ormanlık alan kül oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1.5 dönümlük alan zarar gördü.

Asayiş 20.07.2022, 12:49
Alanya’da 1.5 dönüm ormanlık alan kül oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1.5 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 1.5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu