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Alanya’da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi

Alanya ilçesinde jandarma tarafından yapılan baskında 135 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş 02.06.2021, 14:44
Alanya’da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi

Alanya ilçesinde jandarma tarafından yapılan baskında 135 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri Dereköy Mahallesi’nde bir adrese baskın yaptı. Baskında saksıların içine ve bahçeye ekilmiş halde 135 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi imal ettiği tespit edilen N.A. gözaltına alındı.
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