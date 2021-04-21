banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

Alanya’da 10 kişinin testi pozitif çıktığı apartman karantinaya alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaklaşık 46 kişinin yaşadığı 5 katlı apartmandaki 10 kişinin korona virüs testleri pozitif çıkınca diğer dairelerde yaşayanlar için 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Asayiş 21.04.2021, 14:32
1
Alanya’da 10 kişinin testi pozitif çıktığı apartman karantinaya alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaklaşık 46 kişinin yaşadığı 5 katlı apartmandaki 10 kişinin korona virüs testleri pozitif çıkınca diğer dairelerde yaşayanlar için 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Şekerhane Mahallesi Rektör Sipahioğlu Sokak’taki 46 kişinin yaşadığı ve 16 daireden oluşan 5 katlı apartmanda, yapılan test sonucuna göre 10 kişide korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine Alanya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, apartmanın 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Polis ekipleri, apartmanın girişini demir bariyerlerle kontrol altına aldı. Vatandaşların ihtiyaçları ise sarkıtları iplerle yakınları tarafından sağlandı.

Kaymakamdan açıklama

Alanya Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Söz konusu binaya 19.04.2021 günü saat 15.00’den 29.04.2021 günü saat 15.00’e kadar 10 gün süreyle giriş ve çıkışların durdurulmasına, karantina tedbirlerinin uygulanmasına, karantina tedbiri uygulanan binada bulunan resmi ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince idari izinli sayılmasına, alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıha Kanununun 282’nci maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi gereğince İdari Para Cezası ve ayrıca konusu suç teşkil eden hareketlere ilişkin olarak ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi gereğince işlem uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.
banner478
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu