Alanya’da 10 kişinin testi pozitif çıktığı apartman karantinaya alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaklaşık 46 kişinin yaşadığı 5 katlı apartmandaki 10 kişinin korona virüs testleri pozitif çıkınca diğer dairelerde yaşayanlar için 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Şekerhane Mahallesi Rektör Sipahioğlu Sokak’taki 46 kişinin yaşadığı ve 16 daireden oluşan 5 katlı apartmanda, yapılan test sonucuna göre 10 kişide korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine Alanya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, apartmanın 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Polis ekipleri, apartmanın girişini demir bariyerlerle kontrol altına aldı. Vatandaşların ihtiyaçları ise sarkıtları iplerle yakınları tarafından sağlandı.

Kaymakamdan açıklama

Alanya Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Söz konusu binaya 19.04.2021 günü saat 15.00’den 29.04.2021 günü saat 15.00’e kadar 10 gün süreyle giriş ve çıkışların durdurulmasına, karantina tedbirlerinin uygulanmasına, karantina tedbiri uygulanan binada bulunan resmi ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince idari izinli sayılmasına, alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıha Kanununun 282’nci maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi gereğince İdari Para Cezası ve ayrıca konusu suç teşkil eden hareketlere ilişkin olarak ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi gereğince işlem uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.