‘Alakart operasyonu’nda 13 gözaltı: Örgüt liderinin 80 yıl kesinleşmiş cezası var

Diyarbakır Emniyeti Dolandırıcılık Büro Ekipleri, Diyarbakır merkezli 3 ilde başlattığı “Alakart operasyonu”nda aralarında 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan sözde örgüt lideriyle birlikte 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır merkezli sözde turizm şirketlerine İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı “Alakart operasyonu” düzenlendi. Operasyonunda, 2 yıldır araması ve 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan “CEO” lakaplı örgüt liderinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyeti Dolandırıcılık Büro Ekipleri, 3 ay önce Suç Örgütüne yönelik takip başlattı. Örgüt üyeleri Türkiye’nin farklı illerinde hedef olarak belirledikleri restoranları ve otelleri arayarak, sözde turizm şirketleri adına iletişim kurdu. Büyük kafilelere rezervasyon yaptırarak, kendilerinin belirlediği firmalara ürünlerin, gıda malzemesinin alınmasını isteyerek yönlendirdi. Sözde firmalar paralarını peşin aldığı malları teslim etmeyerek haksız kazanç sağladığı belirlendi. Dolandırıcılar, 3 ay teknik takip ve titiz çalışma sonucunda, Diyarbakır merkezli İzmir ve İstanbul illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 13 örgüt üyesi kıskıvrak yakalandı.

Alo tatil çetesi çökertildi

Suç örgütü lideri CEO üst düzey muhataplarla iletişim kuran, asistan, (telefonda ilk iletişim başlatanlar), muhasip,(paranın yatırıldığı hesap sahipleri), Operatör, (telefon hattı temin eden- aramada 35 GSM hattı ele geçirildi), Banker, (komisyon karşılığı paravan İBAN ve temin eden), İknacı, (turizm şirketini tanıdığını, sürekli iş yaptığını söyleyerek güven sağlar, malların parasını peşin ister.)

Şüpheliler Diyarbakır’a sevk edildi

Örgüt liderleri N.S, M.Ç. ve O.A.’nın da aralarında olduğu tüm şüpheliler, 4gün gözaltı süresinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekler.