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Aladağ’daki yangına müdahale sürüyor
Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Asayiş 31.07.2021, 09:09
Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz’da saat 03.00 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.Ekipler, günün ilk ışıklarıyla yangına söndürme helikopterleri ve uçakla müdahale etmeye başladı.