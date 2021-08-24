Alaçatı cinayetinde yeni detay: Kadını kurtarmak isterken ölmüş

İzmir Alaçatı'daki gece kulübü önünde öldürülen evli bir çocuk babası Alpay Kalyon (33) cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Alpay Kalyon'un eşi ve iki arkadaşı ile birlikte gece kulübüne eğlenmeye gittiği, yan tarafta darp edilen bir kadını görünce kadını kurtarmak istediği sırada bıçaklandığı ortaya çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, 21 Eylül Cumartesi gece saatlerinde Alaçatı'da 18001 Sokak'taki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Oto yıkama dükkanı işleten evli, 1 çocuk babası Alpay Kalyon, eşi Sırma Kalyon ve iki arkadaşıyla birlikte eğlenmeye gitti.

BİR KADININ DARBEDİLDİĞİNİ GÖRDÜ

Alpay Kalyon yan taraftaki diğer gece kulübünün önünde bir kadının darbedildiğini görüp müdahale etmek için harekete geçti. Alpay Kalyon ve arkadaşı kadını darp eden grupla tartışma yaşadı. Mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları Faruk B., Oğuzhan G. ve Maşallah T. de olaya dahil oldu.

İddiaya göre vale Faruk B., "Burada kavga edemezsiniz" diyerek eline aldığı bıçakla arbede sırasında Kalyon'u kalbinden bıçakladı. Faruk B. ve diğer zanlılar olayın ardından otomobile binip, kaçtı. Kalyon, kaldırıldığı Çeşme Alpay Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI

Kalyon'un, Faruk B. tarafından bıçaklandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde ilk olarak iki grup arasında arbede yaşandığı, ardından da vale olduğu belirtilen Faruk B.'nin yandaki bir gece kulübünden bıçak alıp, Kalyon'u eşi Sırma Kalyon'un önünde bıçakladığı görülüyor.

Yaralandıktan sonra yere düşen eşini gören Sırma Kalyon'un çığlıkları duyuluyor. Olayın ardından harekete geçen polis, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin gece kulübünün önünde kavga eden Alpay Kalyon ile arkadaşına müdahale ettiği, Faruk B.'nin arbede sırasında Kalyon'u kalbinden bıçakladığı ortaya çıktı.

'KATİLLERİN ORTASINA DÜŞTÜK'

ÜZÜCÜ olayın ardından geriye Alpay-Sırma Kalyon çiftinin 5 yaşındaki kızları Sıla ile birlikte çekilmiş tatil fotoğrafı kaldı. Sırma Kalyon'un sosyal medya hesabından 9 Ağustos'ta paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazı dikkat çekti.

Yok yere eşini yitiren talihsiz kadının "Alt tarafı bir çiçek koklayıp, bir hayvan sahiplenip, birkaç insanı tanıyıp, sevip gidecektik bu dünyadan. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz. Vicdansızların, sapıkların, katillerin, nefretin, cehaletin ortasına düştük!" sözleri duygulandırdı.

(Sabah)