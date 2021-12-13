Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

Gaziantep’te alacak-verecek meselesinden dolayı husumetli olan iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Alacağı olduğu arkadaşının evini basan Savaş D., silahla 3 kişiyi yaraladı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi’nde saat 22.00 civarında yaşandı. İddiaya göre arkadaşı Murat Y.’nin evine başka bir arkadaşıyla birlikte gelen Savaş D. ile Murat Y. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma esnasında silahını çekerek evin içine giren Savaş D., arkadaşının ailesine kurşun yağdırdı. Savaş D.’nin silahından çıkan kurşunlar Resul Y., Murat Y. ile Vildan Y.’ye isabet etti. 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken aileye dehşeti yaşatan Savaş D., olay yerinden otomobille kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ersin Arslan ve 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri Savaş D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.