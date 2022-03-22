Alacak verecek meselesinde çıkan kavgada silahlar konuştu: 4 yaralı

Adana’da bir apartmanın bahçesinde alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Kavga eden kişiler birbirlerini tabanca ile yaraladı. Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, baba İlhami K. ile oğulları Erdem K., Ekrem K., bir apartmanın bahçesinde Ahmet Ö. ile alacak verecek meselesinden bir araya geldi.

Bir araya gelen kişiler bir süre sonra sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İlhami K., Erdem K., Ekrem K. ve Ahmet Ö. birbirlerine tabancayla ateş açmaya başladı.

Bahçede başlayan silahlı kavga sokağa kadar ilerledi. Her iki taraf yaklaşık 25 el birbirine ateş açtı. Açılan ateşler sonucunda kavgaya karışan 4 kişi de vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Ahmet Ö.’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde çalışma yapan polisler onlarca boş kovan, bir adet de tabanca buldu. Boş kovanlarda ve tabancada delil çalışması yapıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.