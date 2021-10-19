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Alacak verecek meselesi yüzünden eniştesine kurşun yağdırdı

Erzurum’da alacak verecek meseli yüzünden enişte ve kayınbirader arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eniştesine 3 el silahla ateş eden şahıs aracına binerek kayıplara karıştı.

Asayiş 19.10.2021, 11:32
Alacak verecek meselesi yüzünden eniştesine kurşun yağdırdı

Erzurum’da alacak verecek meseli yüzünden enişte ve kayınbirader arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eniştesine 3 el silahla ateş eden şahıs aracına binerek kayıplara karıştı.

Olay saat 10.30 sıralarında Saraybosna Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet K. dükkanının önünde oturduğu sırada eşinin kardeşi S.K. ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. belinden çıkardığı silah ile eniştesi Mehmet K.’ya 3 el ateş ederek aracıyla olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere düşen Mehmet K. olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Silahla yaralanan Mehmet K.’nın ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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