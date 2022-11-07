Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan kafe işletmecisini tabancayla yaralayan şahıs olay yerinden kaçarken, bu sırada çevrede bulunan yerel ses sanatçısı da vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahi Evran Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, S.T. ve T.D. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavga kavgaya dönüşürken, S.T. yanından bulunan tabancayla T.D.’yi vurdu. Bu sırada dükkanın yan tarafından oturan yerel ses sanatçısı Ahmet Kaplan da seken kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan yaralanan T.D. ve Ahmet Kaplan’ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın şüphelisi S.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.