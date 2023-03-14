Alacak verecek kavgasında kuzenini pompalı tüfek ile vurdu

Bursa’da kuzeni tarafından alacak verecek yüzünden pompalı tüfek ile vurulan genç ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2 si tutuklanırken 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 kuzen Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesindeki bir kahvehanede karşılaşınca aralarında yeniden kavga çıktı.

S.Ç.(24) aracında getirdiği pompalı tüfek ile kuzeni Mustafa T.’ye ateş etti. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Mustafa T. kanlar içerisinde kalarak yere düştü. Mustafa T.’nin yardımına çevredekiler koşarken S.Ç. kısa sürede olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa T.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay sonrası soruşturma başlatan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisini kısa sürede belirlerken S.Ç. pompalı tüfek ile birlikte Erikli Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı. Olayın diğer şüphelileri olduğu tespit edilen Y.B. (27), Ş.A. (43), E.A. (46) ve Ş.A.’da (54) kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve Y.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer Ş.A., E.A. ve Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ağır yaralanan Mustafa T.’nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

(ABE-