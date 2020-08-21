Alacak verecek kavgası kanlı bitti
ADIYAMAN’DA ZABITA MEMURLUĞU YAPAN BİR KİŞİ ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA VURARAK YARALADI. ZABITA MEMURU KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ YARALADIKTAN SONRA POLİSE TESLİM OLDU.
Adıyaman’da bir zabıta memurunun alacak verecek meselesi yüzünden silahla vurduğu kişi yaralandı. Zabıta memuru olaydan sonra polise teslim oldu.
Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öğrenilen ve zabıta memuru olduğu öğrenilen Kureyş K. ile Ayhan A. arasında, Altınşehir Mahallesi 30217 Sokak içerisinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zabıta memuru Kureyş K., yanında getirdiği tabancayla Ayhan A.’ya ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ayhan A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zabıta memuru daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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