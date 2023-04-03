Alabora olan tekneden düşen iki çocuk babasını arama çalışmaları sürüyor

Arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Ankara’dan Bolu Seben Gölü’ne gelen ve teknenin alabora olmasıyla suya düşen Ferdi Uludağ’ı (44) arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan balık tutmak için Bolu’nun Seben Taşlıyayla Göleti’ne gelen Uğur Çınar (33) ve Ferdi Uludağ (44), teknenin alabora olması neticesinde suya düştü. Uğur Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıkmayı başarırken, Uğur Uludağ ise suda kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler, ilk etapta gölet kıyısında inceleme yaptıktan sonra botla arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar devam ederken, gölden kendi imkanlarıyla kurtulan Uğur Çınar, yapılan ilk müdahale sonrasında Seben Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, alabora olan tekneden düşerek gölde kaybolan Ferdi Uludağ’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

"Oğlumun sağlık durumu iyi"

Alabora olan tekneden kendi imkanlarıyla kıyıya çıkan Uğur Çınar’ın babası Hüseyin Çınar, "Buraya geldiklerinde saat 21.00 gibi fırtına çıkıyor ve tekne alabora oluyor. Benim bildiğim bu. Uğur Çınar benim oğlum. Oğlum şu anda burada ve iyi. Kıyıya çıkmış çıplak bir şekilde. Elbiselerini atmış ama öbür çocuk atamamış. Oğlumun sağlık durumu iyi, ambulansta duruyor. Diğerinin de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.