banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!

Alabama’yı sel vurdu: 4 ölü

ABD’nin Alabama eyaletinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde 4 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 08.10.2021, 12:24
Alabama’yı sel vurdu: 4 ölü

ABD’nin Alabama eyaletinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Alabama eyaletinde şiddetli yağışın ardından sel ve su baskınları meydana geldi. Selde 4 kişi hayatını kaybederken yetkililer, can kaybının artış göstermesinden endişe ediyor. Hayatını kaybedenlerin eyaletin kuzeydoğusunda sele kapılan 4 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki kadın, Birmingham şehrinde sele kapılan bir otomobilde bulunan 23 yaşında bir kadın ve erkeğin olduğu kaydedildi. Selin en fazla etkili olduğu Pelham’da evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yolların suya döndüğü selde, araçlar sel sularına kapıldı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ABD’de yağışların bugün de devam edeceğini açıkladı.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1