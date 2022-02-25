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MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.
Alaattin Çakıcı’nın yeğenine saldırı düzenleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi
Alaattin Çakıcı’nın yakını Adem Çakıcı‘ya yönelik saldırı düzenleyen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Asayiş 25.02.2022, 15:01
Alaattin Çakıcı’nın yakını Adem Çakıcı‘ya yönelik saldırı düzenleyen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı, 15 Şubat’ta İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.
Polis tarafından 17 Şubat’ta yakalanan ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkan 3 kişi, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.