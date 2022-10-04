Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’ya silahlı saldırı soruşturması tamamlandı

Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede 2’si tutuklu 5 sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt K., 15 Şubat’ta Zeytinburnu’nda otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramış ve bacağından vurularak yaralanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Hüseyin Demir ve sanık Haydar Kuşcu’nun mali uyuşmazlık nedeniyle birkaç kez görüştüğüne ancak bu görüşmelerden sonuç alınamadığına, bunun üzerine sanık Doğan Yardımcı ve Haydar Kuşcu, Hüseyin Demir’i koruduğu için Adem Çakıcı’yı öldürmeye karar verdiklerine, sanıklar Göksel Meşeci, Gazi Demir ve Ufuk Aktaş’ı azmettirdiklerine yer verildi.

İddianamede, sanıkların hep beraber plan yaptıkları daha sonra sanık Haydar Kuşcu, sanık Doğan Yardımcı, Hüseyin Demir ve Adem Çakıcı’nın görüştüğü sırada sanıklar Göksel Meşeci, Gazi Demir ve Ufuk Aktaş görüşmenin yapıldığı yerin çok yakın bir noktasında bir araya geldiğine ve Ufuk Aktaş’ın gözlemci olarak Adem Çakıcı’nın konumu hakkında bilgi vermesi üzerine aracı takip etmeye başladıklarına bir süre sonra takip eden araçta bulunan Gökhan Demir’in silahını çıkartarak Adem Çakıcı’nın içinde bulunduğu araca ve şoför Mevlüt K.‘ye defalarca ateş ettiği belirtildi.

Olaydan hemen sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü ihbarda bulunulduğu belirtildi.

İddianamede anlatılan ihbarda, ‘Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı silahla vuruldu. Bu konuyu Gazi Mahallesi çocukları yaptı. Kapalıçarşı’da Hüseyin Demir ile Haydar Kuşçu arasında sorunun çözülmesi için Salı günü Doğan Yardımcı Bakırköy’de bir toplantı organize etti fakat toplantının sonunda sorun çözülemedi. Aynı gece de Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’ya attılar. Bu işi Bakırköy’deki toplantıda bulunan Doğan Yardımcı, Gazi Demir ve CİO lakaplı Cihan Meşeci’nin akrabası olan Göksel Meşeci planladı. Bu işin karşılığında Göksel Meşeci, Doğan Yardımcı ve Gazi Demir çok büyük paralar aldılar’ denildiği yer aldı.

2’si tutuklu 5 sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası

2’si tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Haydar Kuşçu ve Doğan Yardımcı hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, sanıklar Göksel Meşeci, Gazi Demir ve Ufuk Aktaş hakkında da ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Cumhuriyet savcısı iddianamede, sanıklar Göksel Meşeci ve Gazi Demir hakkında Mevlüt Kara’yı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, ‘mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar, Gazi Demir hakkında ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.