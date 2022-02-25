Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’ya silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı

Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt K. 15 Şubat tarihinde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramış ve bacağından vurularak yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen G.M., G.D. ve D.Y. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden D.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.M. ve G.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.