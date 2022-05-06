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Al Jazeera, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın içerisinde yer alan Kıble Camii’nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail polisinin patlayıcılar nedeniyle bölgeye bomba uzmanı çağırdığını aktardı.
Al Jazeera, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın içerisinde yer alan Kıble Camii’nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail polisinin patlayıcılar nedeniyle bölgeye bomba uzmanı çağırdığını aktardı.
Asayiş 06.05.2022, 00:06
Al Jazeera, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın içerisinde yer alan Kıble Camii’nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail polisinin patlayıcılar nedeniyle bölgeye bomba uzmanı çağırdığını aktardı.