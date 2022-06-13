Akyurt’taki selde dükkanını su basan vatandaş: “Ortalık kıyamet yerine döndü”

Ankara’nın Akyurt ilçesinde meydana gelen selde dükkanını su basan vatandaş, “Ortalık kıyamet yerine döndü” dedi.

Akyurt’ta meydana gelen sel ve su baskını sonucu birçok dükkanı ve evi su bastı. Sel nedeniyle dükkanı su basan vatandaş, “Ortalık perişan oldu Sel birden Kızık köyünden geldi. Aşağı doğru sürüklenenler olmuş. Ortalık birden kıyamete döndü. Dereden gelen su birlikte ne var ne yok süpürüldü. Korkutucu bir durumdu. İnsanlar ve köpekler suyun içindeydi” ifadelerini kullandı.

“15-20 dakika içinde sel her şeyi aldı, götürdü”

Selde yaşananları anlatan Serkan Demir, “Sel olduğunda buralardaydık. Birden yağmur bastırınca sel her şeyi götürdü. Bütün dükkanları ve bodrumları su bastı. 15-20 dakika içinde sel her şeyi götürdü. Herkese yardım ettik” şeklinde konuştu.

Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle ölü sayısı 2’ye yükselirken, AFAD, ASKİ, UMKE, AKUT, JAK ve itfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerleri ile caddeleri, sokakları temizleme çalışmalarına devam ediyor.