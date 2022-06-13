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Akyurt’taki sel sırasında bir ailenin otomobil içindeki panik halleri kameraya yansıdı

Ankara’da etkili o0lan şiddetli sağanak, Akyurt ilçesinde bir aileyi otomobilleri içerisinde yakaladı. Araç içerisinde paniğe kapılan ailenin korku dolu o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 13.06.2022, 14:26
Akyurt’taki sel sırasında bir ailenin otomobil içindeki panik halleri kameraya yansıdı

Ankara’da etkili o0lan şiddetli sağanak, Akyurt ilçesinde bir aileyi otomobilleri içerisinde yakaladı. Araç içerisinde paniğe kapılan ailenin korku dolu o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkentte günlerdir devam eden sağanak, Akyurt ilçesi Tatar Çayı’nda otomobilleriyle seyahat eden bir aileyi yakaladı. Araçları içerisinde selin ortasında mahsur kalan ailenin endişeli ve korku dolu o halleri ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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