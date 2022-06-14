banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep
Hac kafilesi dualarla uğurlandı
Hac kafilesi dualarla uğurlandı

Akyurt’ta fabrika yangını

Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Asayiş 14.06.2022, 17:39
Akyurt’ta fabrika yangını

Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi Turgutreis Caddesi’nde bir fabrikanın ek binasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi fabrikanın yanında bulunan hazır beton fabrikasının araçları yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yorumlar (0)
27°
açık