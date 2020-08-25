Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne Özgür Erdoğan atandı

Akyurt İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Özkan Demirağ’ın Çankırı İl Emniyet Müdür Yardımcılığına tayin edilmesinin ardından boşalan Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Özgür Erdoğan atandı.

1999 yılında Polis Koleji ve Polis Akademisini bitirerek meslek hayatı süresince emniyet teşkilatının farklı birimlerinde görev alan Özgür Erdoğan, Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki yeni görevine başladı.

Akyurt ilçesine atandığı için mutlu olduğunu belirten Erdoğan, "İlk günkü amacım ne ise bugün de aynı amaçla görevimi yapmaya devam ediyorum ve inşallah edeceğim. Akyurt ilçemizde asayiş, huzur ve güven ortamını sağlamak üzere mesai mefhumu gözetmeden var gücümüzle çalışacağız. Halkımızın huzurunu bozmaya yeltenen suçlularla mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir. Vatandaşımızın yüzündeki gülümseme, edilen bir teşekkür emeğimizin tek karşılığıdır" ifadelerini kullandı.

Pandemi ile mücadele hakkında da konuşan Erdoğan, vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı. Erdoğan, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle kolluk kuvvetleri olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Denetimlerimiz bu süreçte sıkı bir şekilde sürecek. Vatandaşlarımızın bu konuya hassasiyetle yaklaşmaları ve tedbiri elden bırakmamaları temennimizdir" dedi.

Diğer taraftan, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan’ın göreve başlaması nedeniyle tebrik ziyaretleri de devam ediyor. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık belediye meclis üyeleri ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.