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Akü kısmına gizlenen uyuşturucuları Alfa buldu

Kocaeli’de şüphe üzerine durdurulan bir aracın içinde dedektör köpek Alfa’nın da katılımıyla yapılan aramada, akü kısmına gizlenmiş 761 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş 08.05.2021, 19:17
Akü kısmına gizlenen uyuşturucuları Alfa buldu

Kocaeli’de şüphe üzerine durdurulan bir aracın içinde dedektör köpek Alfa’nın da katılımıyla yapılan aramada, akü kısmına gizlenmiş 761 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, TEM Otoyolu üzerinde şüpheli görülen oto kurtarıcı durduruldu. Araçta dedektör köpeği Alfa’nın da katılımıyla yapılan aramada, akü kısmına gizlenmiş 761 uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
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