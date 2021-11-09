Akü hırsızlığından karı-kocaya gözaltı

Samsun’da park halindeki araçlardan akü çalınması olayıyla ilgili karı-koca gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir midibüs ile bir tırdan 4 adet akü çalındı. Olay polise haber verildi.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili M.A.A. ve karısı B.A.’yı gözaltına aldı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen karı-koca sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.