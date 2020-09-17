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Aksu çayındaki adacıkta kenevir üretimine jandarma baskını
NTALYA’DA AKSU ÇAYI İÇİNDEKİ BİR TOPRAK PARÇASINDA 585 KÖK HİNT KENEVİRİ YETİŞTİREN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI.
Asayiş 17.09.2020, 15:24
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Antalya’da Aksu çayı içindeki bir toprak parçasında 585 kök hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, M.Ş,İ.Ş. ve M.Ş.’nin serik ilçesi Nebiler Mahallesi Aksu çayı içinde ada şeklindeki bir toprak parçasında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. KOM Şube, Serik ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler tarafından şüphelilerin arazisinde ve evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10 kilo 300 gram esrar, 585 kök kenevir, 40 litre sıvı gübre, su dinamosu, 33 metre su hortumu, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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