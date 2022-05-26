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Akşehir’de kaçak sigara operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 10 bin 200 adet boş makaron, 320 adet tek doldurulmuş sigara, dört kilogram kaçak kıyılmış tütün ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.

Asayiş 26.05.2022, 15:55
Akşehir’de kaçak sigara operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 10 bin 200 adet boş makaron, 320 adet tek doldurulmuş sigara, dört kilogram kaçak kıyılmış tütün ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Nasreddin Mahallesi’nde bir evde kaçak tütün ve sigara doldurma makinesi bulunduğu, kaçak sigara satışı yapıldığı şüphesiyle belirlenen adrese operasyon düzenledi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile evde arama yapıldı. Aramada 1 adet sigara doldurma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 10 bin 200 adet boş makaron, 320 adet doldurulmuş sigara, dört kilogram kaçak kıyılmış tütün ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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