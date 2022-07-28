Aksaray’daki restoran baskınında çok sayıda silah ele geçirildi

Aksaray’da jandarma ekiplerinin alkollü bir restorana yaptığı ani baskında tüfekler, silahlar ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray’ın Güzelyurt İlçesine bağlı Selime beldesinde bulunan alkollü restorana baskın yaptı. Gerçekleştirilen baskında restoran ve restoranda bulunan tüm şahıslar adeta didik didik aranırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. K.A. (34) isimli şahsa ait restoranda 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca, 9 adet av tüfeği fişeği, 16 adet tabanca fişeği, 290 adet saç tokası, 3 adet tabanca şarjörü, 22 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet kılıç ve 1 adet tabanca kapak takımı ele geçirildi. Restoranda müşteri olarak bulunan E.B. (28) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 1 adet uyuşturucu içme aparatı, E.Y. (43) isimli şahsın aracında yapılan aramada 1 adet tabanca ve A.A. (42) isimli şahsa ait araçta yapılan aramada ise 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak gerekli adli işlemlere başlatıldı.