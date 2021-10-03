Aksaray’da yolcu otobüslerine yönelik denetimler sürüyor

Aksaray’da Asayiş Şubesi ekipleri kente giriş yapan yolcu otobüslerinde aranan şahısların yakalanması ve genel tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri hem aranan şahısların yakalanmasına yönelik hem de genel tedbirler kapsamında uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kent genelinde çeşitli uygulama ve denetimlerle huzur ve güven ortamının sağlanması adına çalışmalar yürüten Asayiş Şubesi ekipleri kentin giriş noktalarında da aranan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler kente giriş yapan yolcu otobüslerine yönelik yaptığı denetimlerde tüm yolcu ve mürettebatı bir bir sorguluyor. Otobüs içerisindeki tüm yolculardan toplanan kimlikler tablet sistemi üzerinden sorgulanıyor. Yapılan sorgulamalarda ilk olarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de vatandaşların kimlik detay sorgulamasını yapıyor. Uygulamalar kent girişlerinde belirli saatlerde gerçekleştiriliyor.