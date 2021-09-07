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Aksaray’da uyuşturucu ve silah ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı

Aksaray’da uyuşturucu ve silah ticareti yapan 3 yabancı uyruklu şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Asayiş 07.09.2021, 14:48
Aksaray’da uyuşturucu ve silah ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı

Aksaray’da uyuşturucu ve silah ticareti yapan 3 yabancı uyruklu şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez ilçede 3 yabancı uyruklu şahsın uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda kimliklerini belirledikleri 3 şahsı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak gerçekleştirilen takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda M.A., B.A. ve H.M. isimli şüphelileri gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 17 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 54 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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