Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan 3 ayrı çalışmada 20 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı, uyuşturucu madde ticareti ve men edilmesine yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan E.K. (34), O.A.Ç. (24) ve D.C.Y. (24) isimli şahısları 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak yaptığı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir diğer çalışmada ise Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bulunan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi uygulama noktasında gerçekleştirildi. Rutin yol kontrolünde NSM ekipleri şüphe üzerine yabancı uyruklu M.Z.H. (30) isimli şahsın kullandığı aracı durdurdu. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu M.H.E. (28) isimli şahısların durumundan şüphelenen NSM ekipleri araçta yaptıkları aramada aracın yakıt deposuna gizlenmiş 61 adet bez torbaya sarılı 12 kilo 236 gram plaka esrar maddesi ele geçirdi. Ekipler ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 200 TL ve 202 dolar para ele geçirdi. Emniyette sorgulanan 2 şahıstan M.Z.H. (30) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken M.H.E. (28) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, NSM ekipleri Aksaray - Adana Karayolu üzerinde seyreden ve riskli olduğu değerlendirilen bir otomobili takibe aldı. Yapılan takip sonucu polis ekiplerince durdurulmak istenen otomobil sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçarken, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu sürücü otomobille birlikte Aksaray - Ankara Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde yakalandı. Sürücü S.Ç. (30) gözaltına alınırken, yapılan araştırmalarda sürücünün kaçtığı esnada karayoluna bir çuval attığını tespit eden polis ekipleri Ankara Karayolunda çuvalı buldu. Çuval içerisinde 7 kilo 550 gram esrar maddesi tespit edilirken, şüpheli S.Ç. (30) alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.